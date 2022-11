Detectaven els pisos buits, entraves i els feien ocupar per persones amb menors. D'aquesta manera evitaven el desallotjament per part dels Mossos d'Esquadra. Passats uns mesos, les llogaven a terceres persones que estaven en situació irregular a Espanya. La policia catalana va detenir a nou membres, d'una banda criminal organitzada dedicada a aquest tipus d'ocupacions a Barcelona i Hospitalet de Llobregat.

Pisos que eren propietat d'entitats bancàries o entitats immobiliàries. Els detinguts, després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat. Els detinguts estan relacionats amb els delictes d’estafa, usurpació de béns immobles i defraudació del flux elèctric.

Com operaven?

L’organització criminal actuava de tres maneres i amb diferents actors. En primer lloc, els caps de l’entramat criminal s'encarregaven de gestionar tota la infraestructura necessària per dur a terme l’ocupació. Utilitzaven menors per dissuadir la policia i evitar que entressin als habitatges.

Activaven persones per canviar els panys i punxaven la llum i/o aigua. També contactaven amb famílies que acabaven d’arribar al nostre país i que estaven buscant allotjament. L'organització també rebia peticions de persones que buscaven un pis o una habitació on viure. Així, en rebre una petició, si no hi havia cap pis disponible, ràpidament n'ocupaven un de nou.

Per una altra banda, els col·laboradors s'encarregaven de buscar immobles buits per perpetrar les ocupacions. Arreglaven els domicilis ocupats i preparar-los per a la seva posterior venda o lloguer.

Per últim, les persones que ocupaven físicament el domicili i es quedaven uns dies al seu interior per realitzar l'ocupació amb èxit. Normalment, actuaven acompanyats de menors. Es tractaven de fills o nebots dels membres de l’entramat. Un cop ocupat el pis i arribaven els Mossos, posaven els menors darrere de la porta i fent-los plorar per fer creure que es trobaven en situació de vulnerabilitat.

Passats uns dies, abandonaven el pis i el posaven a disposició dels caps de la màfia qui gestionaven el lloguer o la venda a famílies que estaven buscant un lloc per anar a viure.

Els llogaters finals s'han considerat víctimes d’aquesta organització criminal, encara que eren conscients que estaven pagant preus de lloguer per sota del mercat i que l’immoble tenia les connexions de l’aigua i llum punxades.

En algunes ocasions acabava amb una compensació econòmica de les entitats immobiliàries a canvi que les persones que els ocupaven marxessin del domicili.