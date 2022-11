¿Qué hubiera pasado si...? La Unión Europea de Radiodifusión anunció importantes cambios respecto al sistema de votación de Eurovisión. En Liverpool 2023, en las fecha comprendidas entre el 9, 11 y 13 de mayo, habrá tres grandes novedades: solo la audiencia decidirá a los finalistas; los espectadores de países no participantes podrán votar a través de una plataforma online y segura; y en la Gran Final, se combinaran los votos del jurado profesional con los del televoto para decidir al ganador o ganadora de la 67º edición del Festival de la Canción que acoge la ciudad londinense.

Desde 2009 hasta la edición pasada celebrada en Turín, los países semifinalistas conseguían su billete a la final gracias a la votación mixta del jurado (50%) y del televoto (50%). Ahora, en 2023, la UER ha dedicido que la decisión salga de las manos de la audiencia del certamen. Una importante medida, tras la polémica votación de algunos jurados en Eurovisión 2022.

Con esta nueva norma, Ronela (Albania 2022), Andromache (2022), Albina Crcic (Croacia 2021), Suzy (Portugal 2014) o Anna Bergendahl (Suecia 2010) hubiesen participado por el micrófono de cristal en sus respectivas ediciones. Por lo contrario, otros artistas que estuvieron en la Gran Final, no se hubiesen clasificado para ésta con la nueva normativa que se implantará en Liverpool 2023. Aquí van 5 casos más sonados.

Mediante un proceso interno, la Ictimai Televisión anunció que Nadir Rüstamli era el escogido para representan a Azerbaiyán en Turín 2022. El joven de 23 años participó en la segunda semifinal del certamen eurovisivo. Gracias a los 96 puntos otorgados por el jurado profesional consiguió el décimo y último billete para la Gran Final.

El 14 de mayo de 2022, el azerí se quedó en el puesto 16. Ahora bien, con la nueva normativa, Nadir no se hubiera clasificado para la final, ya que en el televoto no obtuvo ningún punto. Con esta, sería la segunda vez que Azeribayán no tendría representación en el Festival de la Canción (la primera, Lisboa 2018 con Aisel)