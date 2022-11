L'ONU va instituir el 25 de novembre com a Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones. Una jornada per a la conscienciació de tots sobre aquesta xacra que afecta la dona, la seva salut física i psíquica, els seus fills, tota la família i l'entorn.

Permetre que un sol d'aquest casos continuï reforça altres tipus de violència i les fa perdurar. Un mal que es dona a totes les cultures i arreu del món. L'arrel d'aquests casos és la discriminació històrica de les dones. Es calcula que 7 de cada 10 dones experimenten la violència en algun moment de la seva vida.

La jornada del #25N és una ocasió per a informar les dones afectades. Des d'entitats de suport com des de l'Administració es volen donar a conèixer les eines per a que trobin suport, i si els cal, trobar recer i empara.