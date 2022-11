Diario de Anna Frank: lo que no querían que supiéramos

La historia escrita por quienes la han vivido es un auténtico lujo: es el caso del Diario de Anna Frank, un título mundialmente conocido. La barbarie nazi sobrevive todavía en las mentes de quienes nos permiten escuchar sus voces, superando el dolor de su corazón, y que fueron sus coetáneas. Mujeres que sufrieron el mismo horror pero lograron sobrevivir. Conocemos ambos aspectos en el documental Descubriendo a Anna Frank. Historias paralelas, que esta noche emite Documaster en RTVE Play y La 2, a las 22h.

Anna Frank, la autora del diario más leído del mundo, cuando no podía ni imaginar su triste futuro Colección Anne Frank Stichting, Amsterdam

Lo que vivieron dentro del campo de concentración es inimaginable, terrorífico. En el documental, una joven recorre el lugar que ocupaba el campo de concentración de Bergen-Belsen , en Alemania, donde murieron Anna Frank y su hermana Margot , con 15 y 18 años. Y 50.000 personas más. Y se pregunta: ' Ana, ¿quién eras? Me gustaría conocer tu historia '.

El diario censurado más vendido del mundo

Millones de personas han leído los escritos de Anna Frank. Pero, ¿por qué el diario personal más vendido del mundo se editó censurado durante años? ¿Por quién? Y sobre todo, ¿para qué?



Cuando los judíos eran detenidos y desaparecían de las calles de Amsterdam sin dejar rastro, Otto Frank, el padre de Anna, decidió esconderse con su familia y unos pocos conocidos en la parte de atrás de sus oficinas. Permanecieron allí dos años, tiempo durante el cual la pequeña Anna se convirtió en una adolescente que planteba sus dudas, llevaba la contraria a sus padres, cuestionaba su autoridad. Otto censuró las palabras de la niña que podían dejar en mal lugar a su esposa, la madre de Anna. Trató de proteger a ambas, escondió sus diferencias de opinión, sus peleas, sus desavenencias y desencuentros.

La primera edición del diario se editó en 1947 y los párrafos eliminados por Otto no se incluyeron hasta finales de los 90. Entonces, el primo de Anna, Buddy Elias, ya anciano, declaró que el nuevo contenido sí mostraba a la verdadera Anna. 'No una santa, sino una niña como cualquier otra. Una chica normal con talento para escribir'. Y si una madre y una hija tienen desavenencias en una vida corriente, ¿cómo no había de ser así, en un espacio cerrado, conviviendo con personas ajenas a la familia, con pánico a ser detenidos?