Detingut un dels implicats al robatori d'un bingo a Tortosa

Els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Federal belga han detingut a Brussel·les el tercer presumpte autor de l'assassinat d'una dona en un bingo de Tortosa el 19 de setembre. L'arrestat havia fugit a la ciutat belga, on ha estat detingut mitjançant la Xarxa Europea de Recerca Activa de Fugitius.

El mateix dia dels fets els Mossos van detenir cinc persones però finalment tres van quedar en llibertat. L'homicidi va tenir lloc de matinada, quan un grup d'atracadors va assaltar un bingo ubicat a la plaça Corona d'Aragó i van ferir un home i van matar la treballadora d'un tret al cap.

Mitja dotzena d'arrestats

Els fets van passar el 19 de setembre passat, poc abans de la una de la matinada, quan tres persones van entrar al bingo de Tortosa i van ferir de gravetat una treballadora i un dels clients del local disparant-los amb armes curtes. Després de l'atracament, les dues víctimes van ser traslladades a un centre hospitalari de Tortosa, on va morir poc després.

Un dels homes que va entrar al local, de 22 anys, va fugir d'Espanya via França i va arribar a Brussel·les, on finament ha estat detingut la matinada de diumenge. Relacionades amb aquest cas hi ha detingudes fins ara sis persones.

Tres, de 20, 21 i 22 anys, van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. Un altre dels detinguts és un menor que, després de passar a disposició el 20 de setembre del jutjat de menors de Tarragona, va ingressar en un centre a proposta de la fiscalia de menors, en el marc de la causa oberta pels delictes d'assassinat, assassinat en grau de temptativa, tinença il·lícita d'armes i robatori amb violència amb instrument perillós en grau de temptativa. També va ser detinguda una dona de 35 anys, que va ingressar a la presó després de passar a disposició judicial.

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Tudela (Navarra) investigava almenys des d'agost la banda d'atracadors, els telèfons dels quals estaven punxats. Segons els Mossos la investigació continua oberta i sota secret judicial.