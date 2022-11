"Dysphoria Mundi", el nou llibre del filòsof Paul B. Preciado, arriba a les llibreries en forma de manual per navegar pels canvis de paradigma que estem vivint al món. Preciado és un dels referents dels estudis de gènere i aborda, al seu assaig, la transformació del paradigma imperant de base capitalista, heteropatriarcal i colonial que, a parer seu, "està col·lapsant".

Què és la normalitat?

“Penseu que sou normals i us agafeu a aquesta suposada normalitat per sentir-vos bé, però no hi ha cap normalitat d’on us pugueu agafar. Estem perduts”, ha sentenciat. L’autor ha fet una crida a la reunió i a no veure’s com a “identitats separades”. “Reunim-nos com a disfòrics del món”, ha plantejat. “Tot està canviant, percebre entre homosexuals i heterosexuals és obsolet. També les diferències entre animal i humà i en orgànic o no orgànic”, ha expressat.