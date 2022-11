L'expresident parlamentari d'En Comú-Podem a Catalunya, Xavier Domènech, considera que la derogació del delicte de sedició és usar "la via del mig" entre l'indult que es va aplicar als líders independentistes i la pretensió de l'amnistia, reclamada pels partits independentistes: "Si derogues el delicte pel qual han estat empresonats estàs dient que no existia delicte".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Domènech creu que Junts per Catalunya no entrarà a l'acord per la derogació del delicte de sedició perquè es confronta amb tot el que fa Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i els comuns, que han buscat vies de solució: "Fan una anàlisi a curt termini. Encara no sé quina és l'alternativa de Junts".

00.51 min Pere Aragonès treu pit per la derogació del delicte de sedició | LAURA HERRERO

Domènech considera que resolt el delicte de sedició, l'altra reivindicació exposada a la taula de diàleg, el dret a l'autodeterminació, quedarà superat amb la "solució" que es pacti a la taula de diàleg: "Haurà de ser votada pels ciutadans de Catalunya" i recorda que Catalunya és l'única comunitat autònoma que té un Estatut que no van votar els seus ciutadans.

"Aragonès té voluntat d'esgotar la legislatura" L'exlíder d'En Comú Podem diu que el Govern de Pere Aragonès té voluntat d'esgotar la legislatura, però té una base molt petita: "No se sap quina alternativa hi ha, però necessitarà aliances molt àmplies per tirar endavant". Segons Domènech, les aliances les haurà de buscar amb el PSC perquè no veu que les pugui recuperar amb Junts i afegeix que l'acord de sedició facilita que es puguin aprovar els pressupostos: "El que s'ha produït ara, és bastant probable que en puguin sortir diversos pressupostos també". Domènech explica que Pere Aragonès no li va proposar ser conseller del nou Govern i que tampoc s'ho esperava "estic molt bé on estic". Sí que ha reconegut que el 2019 li van oferir entrar de ministre: "Em van demanar entrar al Consell d'Estat i em van sondejar per un ministeri. Vaig dir que no".

"No vull haver d'escollir entre Podemos i Sumar" L'exlíder dels comuns confia que els projectes de Pablo Iglesias i Yolanda Díaz s'acabaran unint a les generals: "No crec que les esquerres es puguin permetre un escenari així a Andalusia". En aquest sentit, Domènech no creu que s'arribi a la situació d'haver d'escollir entre Yolanda Díaz o Irene Montero: "No vull trobar-me en aquesta situació".