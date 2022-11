Xavier Domènech: "Amb la derogació dius que no hi havia delicte"

Xavier Domènech creu que amb la derogació del delicte de sedició s'utilitza una via entremig de l'indult i l'amnistia: "Estàs dient que no existia delicte". L'expresident parlamentari de Catalunya En Comú - Podem, no creu que Junts acabi entrant en l'acord per la derogació de la sedició: "Jo encara no sé quina és l'alternativa de Junts", ha criticat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala Junts per fer una anàlisi a curt termini i diu que s'està quedant fora del debat polític: diu que parla més del partit que del país. Confia que els projectes de Pablo Iglesias i Yolanda Díaz s'acabaran unint: "No crec que les esquerres es puguin permetre un escenari Andalusia", assenyala. Explica que Aragonès no li va proposar ser conseller del nou Govern i que està molt bé amb la seva feina actual, però revela que el van sondejar per oferir-li un ministeri just quan acababava de plegar. I ens presenta el llibre Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979), en el qual ha treballat durant més de dues dècades.