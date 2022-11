Macrodispositiu al Paral·lel amb un detingut

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han desplegat aquesta matinada de dissabte un macrodipositiu policial a la discoteca del Paral·lel davant la qual va morir un jove apunyalat fa 15 dies i que ha estat escenari de diversos aldarulls en els darrers mesos.

Més de 100 agents de Mossos i la GUB han accedit a l'interior de la discoteca Brisas i han escorcollat tots els assistents. Segons el balanç final de la policia, s'ha arrestat un jove per una ordre pendent de detenció, s'han aixecat 11 actes administratives per tinença de substàncies estupefaents i s'han detectat 9 menors consumint alcohol i un controlador d'accés no habilitat. També s'han localitzat diverses armes blanques a l'interior del local.

00.57 min Un detingut i diverses armes blanques comissades al Paral·lel

El macrooperatiu ha durat més de dues hores i ha aplegat un centenar llarg d'agents dels Mossos (Unitat de Seguretat Ciutadana, Unitat d'Investigació, Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Unitat Regional de Policia Administrativa i la Unitat Canina) i de la Guàrdia Urbana de Barcelona (Unitat de Reforç a les Emergències i Proximitat, Unitat Nocturna Territorial i Secció Canina).

Els Mossos han volgut donar molta importància a aquesta actuació, i ho demostra el fet que la supervisió a peu de carrer l'ha fet el propi cap del cos, Eduard Sallent.

L'objectiu del dispositiu ha estat identificar els clients de la discoteca (159 en total) i denunciar tots aquells que portessin armes blanques o substàncies estupefaents, i també comprovar la normativa administrativa de l'activitat del local, situat al número 37 de l'avinguda del Paral·lel.