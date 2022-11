Pluja d'estels dels Leònids: quan i com veure'ls millor

La pluja d'estels de les Leònides va començar el 6 de novembre passat i es podrà seguir observant durant les nits fins a final de mes. Es tracta d'una pluja d'estels que es produeix cada any i coincideix amb el pas del cometa 55P/Tempel-Tuttle que triga 33,2 anys a fer una volta completa a la seva òrbita.

Les Leònides arribaran al màxim la nit del 17 al 18 de novembre, però enguany s'espera una activitat modesta de 10 a 20 meteors per hora, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). Aquest 2022, doncs, no serà un bon any per l'observació de les Leònides, ja que la seva màxima activitat coincidirà amb la lluna en fase minvant.

Per tant, caldrà aprofitar la bona visibilitat en la foscor del cel nocturn fins abans de mitjanit, perquè entre les 12 i les 3 de la matinada, la sortida de la lluna minvant (45%) il·luminarà el cel i dificultarà l'observació de les Leònides.

L'última vegada que el cometa 55P/Tempel-Tuttle va transitar prop de l'òrbita terrestre, va ser el 1998 i no s'estima que torni a acostar-se a l'atmosfera produint així una gran pluja d'estrelles al novembre fins al 2031.

Què són les Leònides? Les pluges d'estels conegudes sota el nom de Leònides són fragments que deixa anar el cometa 55P/Tempel-Tuttle. Quan aquests fragments o meteoroides entren en contacte amb l'atmosfera terrestre, es vaportiza per fricció amb l'aire i crea una resplendor lluminosa que coneixem com a meteor o estrella fugaç. La mida d'aquests fragments oscil·la entre un mil·límetre i uns quants centímetres. Després del pas per l'atmosfera es desintegren en assolir grans velocitats entre 20.000 quilòmetres per hora i 71 km per segon. En cas que aquests fragments tinguin una mida més gran i no es desintegren dins de l'atmosfera reben el nom de meteorits.

D'on prové el nom? L'elecció del nom 'Leònides' per a aquesta pluja d'estrelles és perquè tenen el seu radiant en la constel·lació de Lleó. La trobarem mirant en direcció est. En aquesta localització és on trobarem més estels fugaços.