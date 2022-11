Evelyn Segura: convertirse en detective de la naturaleza

Me he convertido en detective sin dejar la biología. En una detective de la naturaleza. Durante unos días estuve buscando rastros de un gato montés por el cañón de Río Lobos y alrededores. Y por el camino encontré piñas roídas, musgo pisoteado, escodaduras de corzo, la carcasa de un ave... marcas que me indicaban que a mi alrededor había muchos más habitantes.

Seguir unos rastros es otra manera de entender la fauna. Te permiten conectar con ella y verla con unos ojos más salvajes. La rastreadora Luisa Abenza me ha ayudado en ese aprendizaje: huellas de arrendajo, excrementos de gineta… Me descubrió cómo se comunican distintas especies entre ellas, lo que ella llama el “whatsap de los animales”.

Todos los animales dejan indicios RTVE