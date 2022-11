Javier Bardem y Penélope Cruz son la pareja del momento en el cine español. Este fin de semana, los dos actores españoles hacen historia con su nominación conjunta en los premios Oscar. Los dos han hecho ocho películas y casi todas han tenido un gran éxito: Todos lo saben, Loving Pablo, El mensajero, Vicky Cristina Barcelona, Sin noticias de Dios, El amor perjudica seriamente la salud, Carne Trémula y Jamón, jamón.

Todas rodadas entre 1992 y 2018. Loving Pablo se rodó en 2017, cuando la pareja llevaba diez años de relación) y está escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa. Cuenta el ascenso y caída del más célebre narcotraficante de la historia, Pablo Escobar vistos desde la perspectiva de la que fue su amante, la periodista Virginia Vallejo. Una película que podrá verse este sábado en La 1 y en el catálogo de RTVE Play hasta el 18 de diciembre de 2022.

En la cinta hay escenas muy dura que dejaron a la actriz en estado de shock. Como la escena de la prisión, llamada La Catedral, que Penélope temía rodar. "Sabía que me iba a afectar y que nos íbamos a meter en sitios muy feos y desagradables a nivel emocional", decía en una entrevista a EFE meses después del estreno sobre la secuencia en la que Vallejo pide ayuda a Escobar y este la amenaza de muerte. "Estaba deseando terminar porque me dejó el cuerpo en shock. Tu cabeza sabe que es ficción, pero parte de ti está sometida a un nivel de estrés muy fuerte. Siempre hay esa parte que no puedes controlar y te afecta". En varias entrevistas Javier Bardem dijo que meterse en la piel de Escobar había sido el trabajo más desagradable de toda su carrera. "Hizo cosas terribles, pero fue fruto de una época y de un país que se dejó no solo intimidar por él sino corromper", contaba a TVE.

La película se basa en el libro de Virginia Vallejo 'Loving Pablo, hating Escobar'

La actriz siempre ha defendido esta película, inspirada en el libro 'Amando a Pablo, odiando a Escobar' escrito por Vallejo porque pone en valor que por primera vez se vea al famoso narcotraficante a través de los ojos de la periodista con la que mantuvo una peligrosa relación durante casi una década. "Ella entró en esa relación, pero cuando quiso salir ya era demasiado tarde por las amenazas de muerte. Su vida estuvo llena de riesgo y estará marcada para siempre por esa relación", contaba en esa entrevista la actriz ganadora de un Oscar. Por cierto, las interpretaciones de Javier Bardem y Penélope Cruz fueron muy bien recibidas y a ambos les nominaron al Goya.

La encargada del look ochentero de Virginia Vallejo es de Wanda Morales.

Para interpretar a Pablo Escobar, Bardem llevaba una barriga de látex.

La película, con Bardem en la producción, tiene una estética muy marcada y llaman la atención tanto la barriga de látex de Escobar, que le da mucha credibilidad al personaje, como como los peinados y looks ochenteros (la figurista es Wanda Morales) de una Vallejo interpretada con acento rolo (de Bogotá). "Ese guion solo se podía rodar con una cantidad de dinero y los únicos que decidieron financiarlo pusieron la condición de hacerla en inglés. Muchos hubieran financiado otro guion, pero no este en concreto", revelaba la actriz.