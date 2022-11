Miles es un militar fanfarrón, narcisista y obsesionado con el sexo. Un hombre aferrado a la idea de que todas las mujeres suspiran por él y todas le pretenden. Él reside en Éfeso junto a Cornelia, una bella joven, a la cual tiene secuestrada. Una adaptación de la clásica comedia de Plauto, Miles Gloriosus.

“Prácticamente son dos sainetes por separado, tal y como era el original. Uno es la presentación de los personajes y el segundo ya tiene planteamiento, nudo y desenlace”. Durante 100 minutos el espectador se “dispone a ver una fiesta” llena de “divertimento puro y duro”.

Elisa Matilla, Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón conforma este elenco de lujo de la comedia adaptada por Antonio Prieto y dirigida por Pep Antón Gómez.

El festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida abrió el telón con esta obra

La primera representación de esta comedia data del año 206 a. C. y tras esta primera vez se ha llevado a los escenarios de todos los recovecos del mundo. Sin embargo, esta conocida obra del comediógrafo latino Plauto no se representaba en el teatro romano desde 2008 hasta este año en el que debutó con lleno absoluto. “Llevaba tantos años con ganas de estrenar en Mérida que tengo que decirte que el primer día no me enteré de nada”.

La comedia se representa en el teatro Reina Victoria de Madrid hasta el próximo 27 de noviembre y después recorrerá los escenarios de diferentes puntos de la geografía nacional.