Internament en règim tancat per al menor acusat d'una violació a Barcelona

El jutjat de menors número 3 de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat durant mig any, prorrogable, per al menor acusat d'haver violat una noia aquest dimarts, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'agressió es va produir cap a les sis de la matinada de dimarts. El personal de seguretat del local d'oci va col·laborar en la identificació del presumpte agressor. El jutjat ha celebrat aquest dimecres la compareixença del menor i ha acordat la mesura proposta per la fiscalia.

Atacada a l'interior dels lavabos Els fets van passar pels volts de les 6 del matí quan l’agressor va tancar la víctima dins dels lavabos de la discoteca Colors Club ubicada a la Rambla. La jove, de 19 anys, va aconseguir escapar de l'agressor després d'obrir la porta dels banys. El personal de seguretat privada del local, alertat pels amics de la víctima, van col·laborar en la identificació del suposat agressor. La jove, de 19 anys, va estar traslladada a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals.

Apunyalament a Salou No ha estat l’únic incident destacable durant la nit de la castanyada i Halloween a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un jove a ganivetades a Salou. Els fets van passar sobre dos quarts de 5 del matí després de rebre l'avís d'una persona greument ferida al carrer Valls, prop d'una zona d'oci. El Sistema d'Emergències Mèdiques es va desplaçar fins al lloc, però no van poder salvar-li la vida. El crim l'investiga la Divisió d'Investigació Criminal i es troba sota secret de sumari. Els agents tracten de buscar als responsables que van poder fugir del lloc dels fets. Tot hauria començat després d'una baralla.