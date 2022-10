Chanel ens presenta 'Toke'

Chanel ens presenta el seu nou hit Toke, que és himne de La Roja i RTVE per al Mundial de Qatar 2022 de futbol. La cantant celebra que el videoclip del tema hagi arribat ja al milió de reproduccions. "Estic molt feliç i molt contenta", ha dit l'artista catalana.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que, si decideix anar al Mundial de Qatar, ho farà amb els seus principis i el seu equip: "Soc artista i el meu llenguatge és a través de l'art. Si puc fer arribar missatges a través de la música i el ball, ho faré. No penso canviar com artista per res, el contrari".

I és que es tracta d'un país on no es respecten alguns dels drets humans, com els drets dels homosexuals, i ella defineix el seu equip com LGTBI perquè hi ha molta gent del col·lectiu. "Som família. No canviarem res per anar a aquest país. Ho portaré per bandera". En qualsevol cas, Chanel ha dit que no sap si hi anirà perquè no té clar si li agradaria. Això sí: si hi va, aniria "amb totes".

També ha explicat que es va lesionar durant el mateix matí de la gravació. Després de molts dies amb càrrega física assajant la coreografia al màxim es va carregar muscularment. El dia de la gravació va començar a fer la coreo sense escalfar i va tenir problemes físics. Això la va portar a haver de canviar un parell de "coses petites" de la coreografia. "Ja no tinc 18 anys", ha bromejat.

Chanel ha insistit que darrere d'un videoclip com aquest i tot plegat comporta molta gent al darrere. "Veus el pastís ja fet, però darrere hi ha molts ingredients si molts passos. Tinc un equip gegant, són preciosos i molt bones persones, que per mi és el primer de la llista", ha dit.

Benidorm, Eurovisió i èxit La cantant reconeix que el Benidorm Fest va ser un punt d'inflexió evident en la seva trajectòria, ja que molta gent l'ha pogut conèixer gràcies a aquesta victòria que la va portar també als primers llocs d'Eurovisió. Tot i l'èxit, assegura que segueix sent la mateixa, "assajant com una boja, sent superexigent, gaudint com una nena i enfocada en el meu treball". "Eurovisió és part de mi", ha afegit l'artista, dient que encara no és part del passat. Reconeix que li ha permès conèixer a molta gent i molts fans la segueixen gràcies al Festival Internacional. "Va ser un aprenentatge molt fort i molt bo", detalla. A aquells participants que es presenten enguany al Benidorm Fest, els recomana que assagin molt i que portin una proposta totalment tancada, que tot el que passi al voltant et permeti "navegar igualment" i que permet passar-ho bé. I demana al públic del Benidorm Fest de 2023 que siguin bons espectadors i estiguin "oberts per rebre l'art que ens han de portar els participants".



Pel que fa al nou disc, ha explicat que ara es troba en el procés creatiu, un moment "bastant vulnerable", on estan "Posant i traient". "Estic molt content del que està sortit perquè soc jo. Estic molt orgullosa d'estar fent un disc en el qual em sento totalment identificada", ha argumentat la catalana.



"Estic molt feliç del que està sortint perquè soc jo".



Chanel acaba de firmar amb una gran discogràfica com és Sony: "Quan va aparèixer l'oportunitat va ser com: 'Hòstia, estem parlant de coses grans'". Assegura que està creant un bon equip pel disc i està liderant el projecte. "Soc bastant lleona i m'agrada tenir les coses controlades. Tinc la sort que l'equip que tinc el costat és molt constructiu. Fem un trencaclosques", ha celebrat la catalana. En aquest sentit, detalla que no és que la deixin manar, sinó que "no hi havia una altra". Chanel diu que s'ho passa molt bé fen el que fa i que té molt clares les coses. Creu que un bon cap és qui delega i en això ho està aprenent. "No és que em deixin. Escolto molt al meu equip i anem construint junts, però he d'estar molt segura del que faig. Soc tan sensible que, si a sobre de l'escenari no estic segura del que faig, apaga y vámonos".