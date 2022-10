Chanel ens presenta 'Toke'

Chanel ens presenta el seu nou hit Toke, que és himne de La Roja i RTVE per al Mundial de Qatar 2022 de futbol. La cantant catalana ens explica què està coent en el seu procés creatiu. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que, si decideix anar al Mundial de Qatar, ho farà amb els seus principis i el seu equip: "No penso canviar com artista per res, el contrari". Demana al públic del Benidorm Fest que siguin bons espectadors i estar oberts a les novetats. I recordem el seu passat com a actriu, veient el seu pas per La peluquería: "També estava fent un musical. No vaig dormir gens aquella època", ha detallat.