El 29 d'octubre del 1972 era diumenge. A dos quarts de 9 del matí, al número 21 del carrer Rajolers, encara molts eren al llit. D'altres eren fora, pocs: havien matinat per anar a la muntanya.

L'explosió de gas va ser molt forta, i en dos temps. Era l'època del canvi de gas ciutat a gas natural. I només set mesos després de l'explosió de Capità Arenas, a Sarrià, el 6 de març, on havien mort 18 persones. A tot Barcelona es vivia amb pànic l'ús del gas, una por que va durar anys a l'hora de fer-lo servir.

Les primeres hores

L'explosió va ser al número 21 d'aquest carrer que en aquella llavors es deia 'Ladrilleros'. Hi vivien 66 persones, 14 de les quals van perdre la vida. D'aquestes, 4 eren nens. La força del gas va fer caure gran part de l'edifici i també part dels dos dels costats, els números 19 i 23. El punt on va passar és actualment part del carrer Joan Güell, que encara no s'havia allargat.

En el primer moment de l'explosió tot va ser confusió i pols. Els Bombers de Barcelona van ser els primers a arribar, i després efectius i ambulàncies de la Creu Roja. Més tard s'hi va afegir les ambulàncies municipals, la Guàrdia Urbana i la Policia armada. Van localitzar 12 persones mortes, i ja més cap al tard, dos cadàvers més.

Segons la premsa del dimarts següent, perquè els dilluns no en sortia, el sagristà de Sant Joan Maria Vianney va muntar una escala dalt d'una furgoneta per treure una família sencera que no podia baixar del seu pis: la parella, els tres nens, la cunyada i la sogra invàlida.