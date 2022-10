8:32

La reforma del delicte de sedició, que ara admet el Govern de Pedro Sánchez, deixa en suspens la renovació del consell general del poder judicial, que depèn dels vots del PP. Tot ho ha desencadenat una ensopegada de la ministra d'Hisenda mentre defensava els pressupostos al Congrés.

En la rèplica a Esquerra, Maria Jesús Montero ha afirmat que el Govern portarà a votació al Congrés la seva proposta de reforma del codi penal en el cas de delicte de sedició.

Unes hores després rectificava, tornava a insistir en el missatge del Govern que no hi ha majories a la cambra, i atribuïa la patinada al cansament dels últims dies. Pedro Sánchez, de viatge oficial a Kènia, intervenia per provar de redreçar la situació.