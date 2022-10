Manolo Tena, uno de los artistas referentes de la llamada ‘Movida Madrileña’ en la década de los 80, murió en abril de 2016 a consecuencia de un cáncer de hígado que no se quiso tratar. Falleció con 64 años, dejando un legado musical que ha trascendido a lo largo de las generaciones. Miembro de grupos como 'Cucharada' y 'Alarma' y autor de canciones míticas como Sangre española, Tocar madera, Frío, fue uno de los cantantes y compositores más aclamados de su época.

Después de pasar varios años alejado de la escena musical, cuando estrenó el que fue su último disco, Casualidades en 2015, reconoció sus adicciones en una entrevista para Diez Minutos: “Un adicto puede recuperarse, pero no curarse. La adicción es una enfermedad que te lleva a meterte, aunque sepas que te estás matando. Y yo tengo una enfermedad, soy un adicto en recuperación ”. Después de pasar por clínicas de desintoxicación, centros de rehabilitación e incluso granjas de retiro, parecía haber alcanzado la serenidad en los últimos tiempos.

No quiso tratarse en los hospitales

En esa misma entrevista, su hermano también contó algunos detalles de cómo afrontó el cáncer, y asegura que “no quería ni oír de hospitales o médicos”. Y así cumplió con su creencia. Le diagnosticaron el cáncer en diciembre y no ingresó en ningún centro sanitario hasta que ya no podía más, semanas antes de fallecer.

Tenía grabado en su piel unas letras japonesas en forma de tatuaje que significaban “sobrevivir”. Él no sobrevivió al cáncer, pero sí lo hizo a la ‘Movida Madrileña’ mientras se rodeaba de un ambiente de drogas y excesos. Muchos de sus amigos y compañeros de escenario no lo hicieron. Antonio Flores o Enrique Urquijo se quedaron por el camino. “Para mí es como si estuvieran de viaje. Yo los siento conmigo”, decía en una entrevista para El Mundo.