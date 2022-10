7 edificis sorprenents i singulars que podràs visitar al '48h Open House'

El festival d'arquitectura "48 h Open House" obre les portes d'edificis i espais patrimonials normalment vetats al públic aquest 22 i 23 d'octubre. El certamen torna amb una edició ampliada que ofereix unes 200 activitats per redescobrir el patrimoni de Barcelona i de sis municipis de Catalunya. Enguany, el focus recau en els oficis de l'arquitectura.

Dissenyador, ceramista, vidrier, lampista, aparellador, fuster, pintor o paleta. Són alguns dels oficis, professionals i artesans que creen una obra arquitectònica, un treball coral que reivindica el 48 h Open House d'aquest any amb el lema "La lliga dels oficis".

El públic disposa de dos dies per accedir a les entranyes d'escoles, residències, miradors, espais de treball, edificis sostenibles o recintes històrics. Aquests són alguns dels més sorprenents i singulars.

El festival ens convida a visitar edificis representatius d'aquests oficis com el campus de Torribera o l'Institut Provençana . Formen part dels prop de 200 que obren les portes el cap de setmana, 126 dels quals a la ciutat de Barcelona, la resta repartits entre Badalona, Santa Coloma, Sant Joan Despí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges. Elisenda Bonet és la directora del festival i ens ofereix tots els detalls d'aquesta edició.

Repartits per 7 municipis

El projecte urbanístic de la zona de la Vila Olímpica (Barcelona 92) es va estructurar en un sistema de franges (platges, passeig marítim, avinguda litoral, edificis aïllats i barri residencial). A la franja d’edificis aïllats es troba el gratacels de la Torre MAPFRE, un edifici de 43 plantes i 154 metres d’alçària que, juntament amb la torre veïna, s’han convertit en fites visuals de la ciutat. La construcció de la torre es resol amb un nucli central de formigó armat, un perímetre de pilars retirat del pla de façana i vidres inclinats per al tancament. L’any 2016 es va fer una reforma important a la torre: se’n va millorar l’eficiència energètica, s’hi van introduir espais adequats per a les noves formes de treball i es van renovar els accessos i les zones comunes.

Aquesta joia del gòtic català té un important valor afegit: el conjunt ha estat utilitzat per la comunitat de les clarisses des de la seva fundació i fins a l’any 1983, que es va obrir al públic. Gràcies a aquest ús ininterromput, avui ens podem atansar a la vida d’aquesta comunitat religiosa femenina tot recorrent-ne els espais més quotidians. El Museu Monestir conté nombroses obres d’art, objectes litúrgics i mobiliari que la comunitat ha anat aplegant al llarg dels segles.

Edificació aïllada, referent de palau exempt de l’Eixample dels primers anys, que va començar l’arquitecte Josep Domènech i Estapà (seguint un estil eclèctic i sobri) i van acabar els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Antoni Maria Gallissà (espais interiors i coronament de l’edifici). Aquests darrers, seguint l’estil modernista , van introduir-hi elements ornamentals, com la ceràmica vidriada de l’exterior i els vitralls de la claraboia que il·lumina l’ampli vestíbul interior amb una escala imperial de pedra. Per fer-ho, van envoltar-se dels millors artesans de l’època: a l’edifici s’hi troben col·laboracions amb Lluís Bru (mosaics), Eusebi Arnau (escultures), Gaspar Homar (ebenisteria i teixits), Francesc Tiestos (forja) i Antoni Rigalt (vitralls).

Casa Tosquella

Dissabte i diumenge de de 10 a 19 h

Carrer de Vallirana, 91-93, 08023 Barcelona

Residència d’estiueig situada al barri de Sant Gervasi de Cassoles i construïda per Antonio Tosquella quan va tornar de fer les Amèriques. Es tracta d’una casa de dues plantes on destaquen les façanes (amb un estil eclèctic que combina les línies curvilínies d’estètica modernista i els arcs de ferradura propis d’un estil neoàrab i d’estils historicistes) i la decoració interior (riquesa ornamental a les portes, vidrieres interiors, pintures, paviments…). Constructivament, l’arquitecte va emprar tècniques i materials de la tradició catalana. Desocupada des de l’any 2012, les entitats del barri van lluitar perquè l’adquirís l’Ajuntament, fet que va tenir lloc l’any 2021; actualment està a l’espera d’un projecte per fer-hi equipament públic.