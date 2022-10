Els sindicats educatius preparen mobilitzacions

Els sindicats d'educació preparen mobilitzacions a partir de la setmana vinent per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança. Tot i que el curs escolar va poder començar amb normalitat, gràcies a l'acord in extremis entre sindicats i departament, els problemes, denuncien els sindicats no estan resolts.

“�� Els sindicats d'educació preparen mobilitzacions per denunciar que la negociació no avança. @USTECSTEs reclama que es concreti el retorn de retallades en el pressupost del 2023 | @RTVECatalunya pic.twitter.com/wzxDVMQ3qu“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2022

Aquestes mobilitzacions seran unitàries i ja n'hi haurà la setmana vinent, tot i que USTEC no les ha avançat perquè es farà un anunci unitari. El motiu és que la negociació és "inexistent", en paraules de la coordinadora d'acció sindical d'USTEC, Eli Pericas. Reclamen que es concreti el retorn de retallades en el pressupost del 2023 i que s'avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l'hora lectiva, denuncien que el càlcul de docents s'ha fet a la baixa i reclamen recursos per cobrir totes les hores.

Al gener s'incorporaran 3.700 nous mestres, per compensar la reducció d'una hora lectiva del professorat. Els centres ja saben quants mestres més tindran, i ara hauran de comunicar a Educació de quina especialitat els necessiten. El departament es mostra disposat a flexibilitzar mesures perquè el trasbals sigui mínim.