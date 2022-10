La convocatòria de vaga dels treballadors d'autobusos TMB ha quedat paralitzada després que hagin acceptat en votació el preacord al qual van arribar els sindicats amb la direcció de TMB fa una setmana. Les aturades estaven convocades a partir d'aquest dimecres de forma indefinida durant tot el mes.

La decisió s'ha pres aquest dimarts a la tarda en una votació que ha arrencat després d'una primera assemblea, on el resultat inicial era contrari a aturar la convocatòria. Els treballadors que encara quedaven per votar, però, han decantat la balança cap a la postura a favor de desconvocar la vaga.

"No" a la primera votació

Conflicte laboral



El conflicte laboral entre TMB i els treballadors arrossega mesos de negociacions frustrades entre ambdues parts. Els conductors reclamen, entre altres, un increment salarial ajustat a l'IPC, però des de l'empresa avisen que les demandes "suposen una vulneració de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat", que estableix un increment salarial màxim per a empreses públiques del 2% aquest any.

Un dels esculls del preacord és la recuperació del complement al lloc de feina de 4,6 dies per any treballat. La solució intermèdia que s’ha trobat és que el 40 % es podrà recuperar ara i el 60 % restant de dies es podran utilitzar per avançar la jubilació.