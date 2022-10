Traure's el carnet de conduir és una tasca que cada cop costa més temps per la llarga cua que hi ha per accedir a l'examen pràctic. I és que actualment a Catalunya hi ha una llista d'espera de més de 65.000 persones per examinar-se de les pràctiques i obtenir el permís de conduir. Una realitat que el Departament d'Interior ho atribueix a la manca d'examinadors, i per això demana al Govern espanyol "solucions".

A més, a l'informe que ha presentat Interior relacionat amb aquest tema s'hi destaca la centralització de les competències a les grans ciutats, el que ha perjudicat els alumnes de les comarques perquè s'han de desplaçar. Per això, el Govern reclama un traspàs de competències dels examinadors dels carnets de conduir.