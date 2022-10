Amaia Salamanca i Carlos Cuevas ens presenten 'La piel del tambor'

Els actors Amaia Salamanca i Carlos Cuevas ens presenten el film La piel del tambor, que s'estrena oficialment aquest divendres 21 d'octubre. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens acosten els detalls d'una pel·lícula basada en una obra original de l'escriptor Arturo Pérez-Reverte.

La protagonista ens explica que estan molt contents amb el resultat final de la producció. L'actor català, que ja està rodant un altre projecte, ha revelat que l'ha pogut veure durant un vol d'avió, i que li ha agradat molt: "Funciona estupendo. És un thriller amb un ritme xulíssim, la novel·la és trepidant i enganxa molt". Tot i que l'obra original té trenta anys, Salamanca destaca que la història funciona perfectament actualitzada ara com ara, i que el personatge que interpreta "podia ser una dona empoderada de l'època, i portada a ara mateix".

La protagonista del film és Macarena Bruner, una dona que lluita en contra que es derrueixi una església de Sevilla l'any 1995, que pertany a la seva família i és el seu llegat. "Hi està havent una sèrie de successos, de morts, que és el que fa que vingui el Pare Quart a veure què està passant", ha detallat sobre l'argument.

Per la seva banda, Cuevas ha destacat que el seu personatge no apareix a la novel·la com a tal, més enllà de forma anecdòtica, més petita. "És una construcció. És la figura del narrador, tot el que l'espectador necessita saber", argumenta. Es tracta d'un capellà que és un hacker, encarregat de la ciberseguretat del Vaticà, que ajuda al Pare Quart a resoldre la trama d'assassinats i misteris.

“☕ Amaia Salamanca ens explica la història que tracta el film #LaPielDelTambor | @CarlosCuevas44



��️ "És una església que han de demolir. Però hi ha una sèrie de successos, de morts..."



�� https://t.co/MrTxQlFc6k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/3Ctjrrowwq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 18, 2022

L'artista català detalla que ja havia fet un paper breument relacionat amb l'església abans, quan a la sèrie Ventdelplà feia d'escolanet en un episodi. "És la meva màxima relació amb l'església, tant a la ficció com a la vida", ha apuntat.

Armitage i altres estrelles L'actor Richard Armitage interpreta el paper del Pare Quart en el film. Salamanca ha detallat que es tracta d'una persona "meravellosa". "Com que ha treballat tant i ha fet superproduccions, pots tenir una altra manera de pensament. Però és una persona molt integrada en l'equip, molt preocupada pel personatge i molt tranquil. M'ha encantat conèixer-lo". També té molt "sentit de l'humor" i "sarcasme", han detallat els actors. Un dels altres noms de la producció és Fionnula Flanagan, que interpreta el paper de la mare de la protagonista, entre altres personatges com Paul Guilfoyle. En aquest cas, Salamanca ha destacat com ha aprofitat per fer un viatge per Europa amb la seva dona, aprofitant l'avinentesa. "Un tío molt disfrutón i campechano", ha dit Cuevas. L'actriu espanyola també ha explicat que Armitage ha estat molt "pacient" i "generós" amb ells, ajudant-los amb qualsevol dubte amb l'anglès. I és que el film ha estat rodat íntegrament en aquesta llengua estrangera per a Salamanca i Cuevas, encara que l'acció passi a Sevilla i al Vaticà, el que els ha obligat a treballar també la llengua: "És una manera d'unificar-ho tot i que arribi a més gent", ha justificat l'artista. “☕ Amaia Salamanca i @CarlosCuevas44 han hagut de treballar a fons l'anglès per rodar #LaPielDelTambor!



��️ "El pitjor que ens pot passar és estar pensant en el text, en l'accent i la pronunciació".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Az7pcoDn78“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 18, 2022 Cuevas ha explicat que ja era el seu segon projecte en anglès i ha estat molt còmode, però que ha hagut de treballar amb una coach: "El pitjor que ens pot passar com a actors és estar pensant en el text, en l'accent i la pronunciació". En el cas de Salamanca, ha detallat que també ha hagut de treballar amb una especialista durant pràcticament un mes, ja que era el seu primer projecte en anglès, i volia donar la seva entonació adequada.

L'acceptació de Pérez-Reverte Salamanca ha reconegut que li feia molta "impressió" conèixer a l'autor de l'obra original, Arturo Pérez-Reverte. Ha detallat que no va participar en el rodatge, per bé que estava en contacte amb el director del film. "Està molt involucrat, donant molt suport a la pel·lícula. Tenia molts dubtes, però ha dit que l'ha sorprès, que veia reconeguda la seva novel·la", ha explicat l'actriu. “☕ Amaia Salamanca explica que @perezreverte ha vist reconeguda la seva novel·la en el film #LaPielDelTambor.



��️ "Em feia molta impressió conèixer-lo. No havia estat al rodatge".



�� https://t.co/MrTxQlo94k

@CarlosCuevas44 @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NkSP5NTHXy“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 18, 2022