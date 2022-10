103 escoles bressol municipals impartiran l'FP dual

Les 103 escoles bressol municipals de Barcelona faran Formació Professional (FP) dual a partir d'aquest curs, un model que ha demostrat ser sinònim d'èxit.

Aquest consisteix a rebre una part de la formació mitjançant activitats formatives i productes en empreses. L'Ajuntament de Barcelona va començar a aplicar-lo el curs 2013-2014 en 30 escoles bressol i tres centres de secundària; i s'ha anat implantant de forma progressiva. El curs passat van ser 70 els centres participants. El 70% dels estudiants d'aquest grau troben feina en acabar els estudis.

D’ençà que va néixer el projecte i fins al curs passat, han passat per les bressols barcelonines un total de 645 estudiants, la majoria dels quals han aconseguit feina tot just acabar els estudis. Sumant els 103 alumnes (el 20% dels quals són d'origen divers) que estan fent la formació aquest curs 2022-2023, seran 748 estudiants.

El projecte compta amb un pressupost de prop de 376.000 euros, més del doble que els 180.000 amb què va començar. Aquests diners cobreixen les beques amb les quals s’acompanya la formació, ja que hi ha una etapa, la que correspon al segon curs, que és remunerada.

Beneficis per ambdues parts

Des del consistori han destacat que l'FP dual a les escoles bressol comporta beneficis per a totes les parts implicades. D'una banda, ha afirmat que l'alumnat adquireix seguretat en els coneixements, se sent més preparat i està en contacte directe amb professionals i famílies. Pel que fa als centres, reben suport per millorar l'organització a l'aula i afavorir el treball en petits grups, rep la mirada de gent jove i facilita la reflexió. Per últim, assegura que els instituts també poden actualitzar coneixements i adquirir-ne de nous gràcies al contacte amb les bressol.

Un 70% dels estudiants troba feina en acabar el Grau Superior en Educació Infantil i aproximadament el 60% ho fa en empreses contractades com a suport educatiu a les escoles bressol municipals. Per altra banda, molts dels alumnes entren a formar part de la bossa d’educadores i educadors que gestiona l’Ajuntament i es van incorporant als equips de professionals de les escoles bressol com a funcionaris interins.