7 ferits lleus per una explosió de gas a un restaurant

Cinc persones han resultat ferides lleus i dues es troben en estat menys greu després d'una explosió de gas a la cuina d'un restaurant ubicat al número 6 de la Rambla Nova de Tarragona que ha passat cap a les 4 de la tarda d'aquest diumenge.

Segons ha explicat a l'Ajuntament de Tarragona en un comunicat, en el moment de l'explosió el local estava tancat i del total de ferits cinc són treballadors del restaurant i dos són veïns que passejaven per la zona. Dels cinc ferits lleus, tres han estat traslladats a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona i dos a l'Hospital Universitari Joan XXIII, també de Tarragona, i dels menys greus un ha estat traslladat al de Santa Tecla i l'altre al Joan XXIII.

Els Bombers han comprovat en una primera inspecció que l'establiment no ha patit danys estructurals, l'arquitecte municipal ha pogut accedir a l'interior del local i també ha certificat que no hi ha danys estructurals ni al local ni a l'edifici. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha agraït la tasca dels cossos de seguretat i emergències i ha demanat "tranquil·litat" als veïns de la zona ja que ja no hi ha cap perill.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'explosió però el sotsinspector dels Bombers Juan Manuel Gonzálvez l'ha atribuït al gas. Segons ha explicat, la deflagració ha passat a la cuina i s'ha produït una ona expansiva que ha malmès elements com parets i sostres, sense que hi hagi danys estructurals. El fals sostre del restaurant s'ha esfondrat i com que al pis de sobre hi ha una clínica que en ser diumenge estava buida, sortosament no s'han hagut de lamentar més danys personals. L'explosió també ha afectat un edifici d'oficines de la part posterior.