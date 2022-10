Espasmes involuntaris que fan que els ulls es tanquin sense previ avís, parpelleig ràpid, espasmes a la llengua i a la mandíbula… Són alguns dels símptomes de la síndrome de Meige, una malaltia neurològica molt poc freqüent i considerada rara perquè només afecta entre 30 i 100 persones per milió d'habitants.

Gràcies a la regidora del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, Rosa Alarcón (PSC), ara s’ha donat visibilitat a aquesta dolència que es calcula que pateixen una quinzena de persones a Catalunya. Ella mateixa ha decidit fer-ho públic en un vídeo difós a les seves xarxes socials: "Passo de tenir visió completa a tenir zero visió en segons i sense control".

Quina és la causa de la malaltia?

Segons Oriol de Fàbregues, neuròleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'origen de la síndrome de Meige no està clar ni se'n sap ben bé la causa. El més probable és que estigui en el mal funcionament d'una zona del cervell on hi ha els ganglis basals (pàl·lid intern) que produeix el que s'anomena distonia, és a dir, la contracció involuntària dels músculs, de manera sostinguda o intermitent, que causa moviments de torsió repetits i postures anòmales.

De Fàbregues explica que hi ha diverses formes de distonia i la més freqüent a partir dels 50 anys és la síndrome de Meige, mentre que en població més jove la més habitual és la distonia cervical o la rampa de l'escrivent. Els símptomes específics, la gravetat i la progressió de la síndrome de Meige varia entre persones, i té més pevalença entre la població femenina.

03.09 min Preguntes i respostes sobre la síndrome de Meige

La malaltia pot estar originada per mutacions genètiques però també s'han descrit casos que s'han manifestat a partir de l'administració de certs medicaments que augmenten l'activitat de la dopamina durant un període llarg. També pot ser un efecte secundari d'altres condicions que afecten greument l'organisme, com traumatismes cranials, accidents cerebrovasculars o tumors, entre d'altres.

En el cas de Rosa Alarcón, el diagnòstic va "trigar una mica perquè alguns metges ni la coneixen". La primera experiència amb la malaltia va ser creuant un pas de vianants: "Se'm van tancar els ulls per primera vegada mentre creuava". Des d'aleshores fa servir un bastó que la fa sentir més segura. "Així les persones saben que m'aturo per alguna cosa. És una manera de fer un avís al meu entorn", assegura.

Ho explica en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, on relata què suposa tant per a la seva vida quotidiana com per a la seva vida professional en l'àmbit de la política.

08.50 min Rosa Alarcón ens explica que pateix síndrome de Meige

Com sol passar amb les malalties considerades minoritàries perquè afecten a un percentatge petit de la població, no es fa prou investigació sobre la síndrome de Meige, i per això Alarcón destaca la importància de donar-la a conèixer i ajudar que la societat prengui conscicència.