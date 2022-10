Una de las fortunas que nos regala ¡Qué animal! es viajar por los rincones más icónicos de nuestro territorio para descubrir las capacidades más extraordinarias de los animales. Pero claro, sé lo que estáis pensando. Yo también lo pienso: ¿Cómo una bióloga, divulgadora en programas de naturaleza, tiene fobia a las arañas? Bienvenidos al mundo de “Nadie es perfecto”.

Te cuento mi experiencia

La primera vez que Sergi Castelar, el realizador del programa, me comunicó que haríamos un monográfico dedicado a las arañas, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. “Bien, - le dije – pero no me hagas tocar una, porque me moriría”. Me respondió que esa era la secuencia de final de capítulo. No era una broma.

La telaraña vertical intercepta a las presas voladoras rtve

Me desconcierta tener esta fobia, porque estoy plenamente convencida de que el conocimiento nos proporciona herramientas para superar esos miedos atávicos e irracionales. Si conoces a los arácnidos, y sabes cuáles suponen un peligro, y cuáles no, sabes cómo comportarte para no asustarlas y obligarlas a morderte, no deberías temerlas. Pero no es así.

Sin embargo, os diré que las arañas me fascinan: son el mejor insecticida natural. Y también son grandes controladoras de plagas. Hay especies de arañas que bailan para atraer a las hembras, otras cambian de color para camuflarse entre las flores y las hay que viven bajo el agua y construyen con su seda una especie de pequeño submarino para vivir.

Evelyn Segura cuidando de la araña en un frasco rtve

Como me gustan los retos, opté por una terapia casi de choque. Solicité compartir mi semana de rodaje con una araña. Se inició una convivencia muy estrecha porque dormía en mi mesilla de noche, comía con ella junto al plato e iba a todas partes en su compañía. Me ocupé de su alimentación y su bienestar. ¿Funcionó? Bien, pude rodar el programa, y, al menos, puedo acercarme más a ellas. ¡Estoy avanzando!

Descubre más detalles de la historia en la entrevista a Evelyn Segura

