El Saló Nàutic de Barcelona obre portes al Port Vell amb una mirada sostenible i moderna. La 60a edició arriba amb moltes novetats com les bicicletes de paddle surf, i recuperant el volum previ a la pandèmia. Es tracta d'un aparador de vaixells destacat a Europa, segons ha dit el president del Saló, Luis Conde, al Cafè d'Idees, que ha assenyalat que "qui vulgui comprar un vaixell, se l'emportarà". La inauguració ha estat presidida pel rei Felip VI.

Aprofitant la recuperació de les xifres, enguany el Saló ha volgut fer una aposta pels motors de vaixells més sostenibles, amb embarcacions elèctriques, híbrides o d'hidrogen. Una aposta acompanyada de més de 800 embarcacions que ocupen, per primer cop, tres molls del port. "L'espai ha incrementat un 44%", ha destacat el president.

Conde ha volgur assenyalar l'augment del nombre d'expositors d'un 22%, amb més de 280, que exhibeixen des de grans iots de luxe a embarcacions de petita eslora, entre altres. En aquest sentit, afirma que l'increment dels expositors confirma que la inflació i la incertesa econòmica "no es veu que hagi arribat al sector nàutic".

D'altra banda, el president del Saló ha destacat que la Copa Amèrica pot repercutir en el turisme americà de forma positiva , ja que serveix d'aparador per a la ciutat de Barcelona. "Ens fa falta el turista americà, perquè no és el que més abunda i és el que més gasta", ha assenyalat.

Aquesta edició del Saló és rellevant perquè "repercuteix" en la Copa Amèrica de Vela , que el 2024 celebrarà la seva 37a edició . Així, La Fundació Barcelona Capital Nàutica, el Port de Barcelona i el Port Olímpic mostraran les accions que desenvolupen amb motiu de la celebració d’aquesta prova a la ciutat. A més, es programaran diverses activitats per impulsar la pràctica de la nàutica esportiva i d’esbarjo.

Aposta per la innovació

D'altra banda, la innovació duta a terme en els vaixells de la Copa Amèrica és una de les claus del Saló aquest 2022. Segons Conde, aquest "és un esdeveniment que no ens podem perdre", destacant el tema de la innovació, ja que "reverteix directament en tots els sectors". En aquest sentit, per primera vegada l'espai dona lloc a una iniciativa per donar visibilitat a les empreses emergents, 'Innovation Dock'.