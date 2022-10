El film de terror geriàtric 'Viejos' denuncia el menyspreu cap a la gent gran

Els cineastes Raúl Cerezo i Fernando González Gómez tornen al Festival de cinema de Sitges, un any després de presentar-hi ‘La pasajera’, amb la pel·lícula de terror geriàtric ‘Viejos’. La cinta té com a protagonistes persones de la tercera edat i, de fet, la gran crítica de ‘Viejos’ és el menyspreu cap a la gent gran. “La última fase de la nostra existència que és la vellesa és terrorífica per si en una societat com la nostra que oblida i injuria als ancians”, afirma González Gómez. Amb un repartiment format per Zorion Eguileor, Gustavo Salmerón, Paula Gallego i Irene Anula, la pel·lícula competeix en la secció oficial fantàstic de Sitges.

Cerezo destaca que la idea del film va començar fa 8 anys i que el concepte d’unir ancians i terror era molt nou. “Em vaig obsessionar perquè la idea era molt original, manifesta. Des de fa vuit anys fins ara, explica el codirector, ha nascut un nou subgènere anomenat terror geriàtric. “Hem aconseguit arribar fins aquí amb una pel·lícula original i molt personal”.