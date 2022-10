Degoteig de cares famoses al Festival de Sitges. La cinta ‘Hunt’ arriba a la secció Òrbita, després de ser presentada a Canes i Toronto, dirigida i protagonitzada per l’actor sudcoreà Lee Jung-jae, conegut pel seu paper principal a la sèrie de Netflix ‘El juego del calamar’.

‘Hunt’ se situa a Corea del Sud l’any 1980. Després de l’assassinat de president Park per l’agència d’intel·ligència coreana, l’exèrcit torna a assolir el poder. Corea del Nord ho veu com una oportunitat per a una invasió futura i hi envia un dels seus espies. Dos alts responsables de seguretat sud-coreana tenen la missió de perseguir l’infiltrat en una cursa contrarellotge.

Lee Jung-jae ha apuntat que en un inici del procés de creació de ‘Hunt’ no sabia en quin moment ubicar la història i va escriure diferents versions del guió que passaven en diverses èpoques, fins i tot va escriure’n una on el film transcorria en l’actualitat.

Finalment, però, va decidir ambientar-la als 80 perquè en aquella època el govern limitava molt la informació i feia servir-la a favor seu. “No era com avui que hi ha Internet. El govern feia de filtre de les coses dolentes”, ha explicat. Va veure, ha expressat, que era una bona època per parlar d’aquest tema, de les notícies verídiques, les que són mentida i com es fan servir les informacions.

“�� Presentando HUNT en #Sitges2022 y posando en nuestra alfombra roja ‼️ pic.twitter.com/dwF1tGMRo6“ — Sitges Film Festival (@sitgesfestival) October 6, 2022

Coproducció catalana ‘Mantícora’ El cineasta Carlos Vermut, director de ‘Magical girl’, porta al Festival de Sitges la seva nova pel·lícula de coproducció catalana ‘Mantícora’, que s’endinsa en la lluita d’un pedòfil contra si mateix. “El problema és pensar que els malvats, assassins i lladres no són com nosaltres, però sí que ho són”, ha assegurat Vermut en roda de premsa. ‘Mantícora’ està protagonitzada per Nacho Sánchez i Zoe Stein i és un thriller de suspens. El Julián és un exitós dissenyador de videojocs que viu turmentat per un obscur secret. Quan la Diana apareix a la seva vida, ell sentirà propera l’oportunitat de ser feliç. Vermut ha afirmat que la pel·lícula "humanitza" la pedofília "perquè tots som humans". "Hem de plantejar-nos que als malvats, assassins i lladres potser els hem d'escoltar per donar-los veu i això no vol dir donar-los suport", ha afegit el director, que ha defensat la importància de "mostrar la foscor" de les persones. Vermut ha recalcat que la seva proposta no pretén buscar “l'aprovació del públic cap als pedòfils".