“És un premi important perquè aquest és el certamen més gran de fantàstic del món”, afirma el cineasta Dario Argento que recull el Golden Honorary Award del Festival de cinema de Sitges.

La seva trajectòria en el cinema de terror l'han portat fins aquí. El veterà productor i director, que ja va rebre el premi Màquina del Temps en l'edició de 1999 i el Gran Premi Honorífic l'any 2012, va popularitzar el subgènere del ‘giallo’ i ha dirigit clàssics com ‘Suspiria’, ‘Rojo fosc’, ‘Phenomena’ o ‘Tenebrae’.

En la roda de premsa d’aquest diumenge al matí, Argento ha fet una mirada retrospectiva de la seva carrera i ha confessat que les seves pel·lícules són “molt oníriques” i molt inspirades en Sigmund Freud. També ha dit que a Itàlia actualment s’aposta més per la comèdia que pel cinema fantàstic. De fet, ha estat taxatiu al dir que “el cinema fantàstic està pràcticament mort a Itàlia”.

‘Occhiali Neri (Dark Glasses)’

Argento ha tornat al festival per rebre aquest reconeixement i també per presentar ‘Occhiali Neri (Dark Glasses)’. El film tracta d'una dona, la Diana, que perd la vista mentre fuig d’un assassí en sèrie. Després de sortir del xoc inicial, decideix lluitar per la seva vida acompanyada per un nen, que es diu Chin.

“La història d’aquesta pel·lícula és com una pel·lícula” en si mateixa, ha dit Argento. Va escriure la història fa 20 anys i estava a punt de començar-la a fer amb un famós productor italià i un dia va despertar i va llegir als diaris que el productor estava a la presó i es va cancel·lar el projecte. Argento va guardar el guió en un calaix i va oblidar el film.

Anys després la seva filla Asia Argento escrivia un llibre i li va demanar documents originals i aquí va tornar a aparèixer de nou aquest guió, que ara ha tirat endavant.