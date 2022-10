Dario Argento recull el Golden Honorary

El director italià Dario Argento ha recollit aquest diumenge el Golden Honorary Award del Festival de Sitges, per la seva trajectòria en el cinema de terror, amb el públic de l’Auditori dempeus. “Aquest premi és important perquè aquest és el festival més gran de fantàstic del món”, ha destacat Argento, qui ha afegit que és un gran honor per a ell rebre aquest guardó de la mà del director del certamen, Ángel Sala. “Us estimo”, ha conclòs. El veterà productor i director, que ja va rebre el premi Màquina del Temps en l'edició de 1999 i el Gran Premi Honorífic l'any 2012, va popularitzar el subgènere del ‘giallo’ i ha dirigit clàssics com ‘Suspiria’, ‘Rojo fosc’, ‘Phenomena’ o ‘Tenebrae’.