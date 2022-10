L'avi del cinema de terror visita Sitges

L'icònic Robert Englund, conegut per donar vida al llarg de quaranta anys i vuit pel·lícules a l'assassí oníric Freddy Krueger, ha tornat al Festival de Sitges amb motiu de l'estrena de 'Hollywood, Dreams and Nightmares: The Robert Englund Story'. Es tracta d'un documental que homenatja tota la seva carrera.

Englund ha recordat el seu pas per la saga de Freedy Krueger: "'Malson a Elm Street' va ser un èxit internacional immediat". L’actor ha mantingut una trobada amb els fans al certamen de Sitges, on ha remarcat que la seva feina és bàsicament dir les paraules escrites per altres i portar la roba d’altres.