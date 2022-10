'Cerdita', l'assetjament i la gordofòbia en clau de terror

Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Sitges 'Cerdita', el primer film del gènere de terror dirigit a Espanya per una dona. Es tracta de Carlota Pereda, que debuta com a realitzadora en un llargmetratge, acompanyada d'un nodrit equip femení.

La pel·lícula aborda el sempre difícil tema de l'assetjament. La protagonista, Laura Galán ha recordat que "ser diferent i no pertànyer als cànons de bellesa més estesos provoca que es pateixi molt l'assetjament". Per aquest motiu pensa que "aquesta pel·lícula, finançada en part per RTVE, l'hauria de veure tothom".

Carlota Pereda, una de les figures més destacades i incipients del cinema de terror espanyol, ja havia abordat el tema de l'assetjament però aleshores en forma de curtmetratge.