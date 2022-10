Arrenca el Festival de Sitges, un dels esdeveniments cinematogràfics més reconeguts d'Europa i el primer festival de cinema fantàstic del món. La 55a edició la inaugura el cineasta Jaume Balagueró amb ‘Venus’. Un film d’horror, de “superació i supervivència”, on es combinen el terror, però també el suspens, el thriller i l’emoció. Ester Expósito és la protagonista d’aquesta història inspirada en H.P. Lovecraft i més en concret en el conte 'Els somnis a la casa de la bruixa'.

Balagueró afirma que és una pel·lícula de dones i que elles són el motor de ‘Venus’. “Amb aquesta pel·lícula també volia fer un film de terror, però que no li faltés una part emotiva ni de suspens ni de thriller”, assegura. La cinta arribarà als cinemes el 2 de desembre.

Expósito admet que li agrada molt el cinema de terror i que per a ella Balagueró ha estat una inspiració. “Tot i que es patia perquè era molt extrem, també era molt divertit”.

“Amb aquesta pel·lícula volia fer un film de terror, però que no li faltés una part emotiva ni de suspens ni de thriller”, assegura Balagueró. A més, també tenia clar que volia que fos un film de personatges i que aquests poguessin enamorar els espectadors.

‘Venus’ se situa a un edifici de l'extraradi de Madrid , on té lloc la majoria de l’acció de la pel·lícula. En un primer moment sembla una cinta d’acció, però a poc a poc va mutant a mesura que avança la cinta cap al terror i l’horror.

The Fear Collection

‘Venus’ és la segona pel·lícula de la col·lecció The Fear Collection, el segell cinematogràfic de terror i suspens, impulsat per Alex de la Iglesia i creat per Sony Pictures International Productions i Pokeepsie Films (Banijay Iberia), en associació amb Prime Video.