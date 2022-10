El film de terror geriàtric 'Viejos' denuncia el menyspreu cap a la gent gran

Els cineastes Raúl Cerezo i Fernando González Gómez tornen al Festival de cinema de Sitges, un any després de presentar-hi ‘La pasajera’, amb la pel·lícula de terror geriàtric ‘Viejos’. La cinta té com a protagonistes persones de la tercera edat i, de fet, la gran crítica de ‘Viejos’ és el menyspreu cap a la gent gran. “La última fase de la nostra existència que és la vellesa és terrorífica per si en una societat com la nostra que oblida i injuria als ancians”, afirma González Gómez. Amb un repartiment format per Zorion Eguileor, Gustavo Salmerón, Paula Gallego i Irene Anula, la pel·lícula competeix en la secció oficial fantàstic de Sitges.