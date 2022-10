Els mossos investiguen una agressió sexual a Alpicat

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual a una menor de 15 anys a Alpicat (Segrià). Segons ha confirmat la policia i avançat 'Segre', l'agressor seria un amic de la família de la nena i ara l'estarien buscant per detenir-lo. Els fets haurien tingut lloc en un domicili del poble on viuen un home, la seva germana i tres fills menors d'aquesta. Durant els darrers dies també hi havia un amic de l'home i aquest seria el suposat autor dels fets. Sembla ser que hauria aprofitat que es va quedar sol amb els menors per emportar-se la nena a una habitació, despullar-la i davant la negativa de la menor de mantenir relacions, li hauria fet tocaments.

L'endemà la nena va explicar els fets a la seva mare i després aquesta va anar a buscar l'home per recriminar-li el que havia fet. Posteriorment, van posar una denúncia als Mossos i mentrestant l'home hauria fugit.