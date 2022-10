Les pluges monsòniques a l'Índia no donen treva

Les pluges monsòniques no donen treva a l'Índia. Durant l’última setmana s’han acumulat quantitats molt abundants de precipitació a les regions del nord del país i també al Nepal, deixant crescuda de rius, greus inundacions i despreniments de terra. Tot plegat, també comporta pèrdues agrícoles i problemes en la producció d'aliments. Enguany, aquest risc climàtic ja deixat 1300 morts a l’Índia i prop de 1.700 al Pakistan.

Durant els mesos d’hivern , la temperatura de la superfície terrestre es refreda més que l’oceà, per tant, aquest aire descendeix i es canalitza fins el mar on es carrega d’humitat i calor, afavorint que aquest aire ascendeixi, es condensi i acabi deixant pluges damunt del mar.

Ara bé, durant els mesos d’estiu , entre maig i octubre, aquest procés s’inverteix. La temperatura de l’oceà és més freda que la de la superfície terrestre. Per tant, és més passada, descendeix i arriba a la costa carregada d’humitat del mar. Quan aquesta arriba a la superfície terrestre es troba amb un aire càlid que l’ascendeix i comporta la formació de grans nuvolades i pluges molt abundants. Tenim doncs les pluges monsòniques, un episodi que enguany s’està allargant més de l’habitual.

Enguany, un monsó tardà

L'escalfament de planeta podria estar al darrere de la persistència d'aquestes pluges. Alguns científics apunten que l'augment de les temperatures, tant de la superfície terrestre com la de l'oceà, alteren el funcionament d'aquest fenomen, intensificant-lo. Per tant, els episodis de pluges seran cada cop més abundants i persistents, com succeïx enguany; i durant l'hivern, els episodis secs seran més llargs.