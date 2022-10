Detingut aquest dimarts el presumpte autor de l'apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge a les Borges Blanques. El mateix agressor s'ha lliurat aquest matí a la comissaria de Lleida dels Mossos d'Esquadra. L'arrestat és un jove de 23 anys, i està acusat d'un delicte d'homicidi.

Els fets van tenir lloc a les 17.30 hores de diumenge durant una baralla entre dos homes a l'aparcament de l'Hort del Rabasser, situat entre l'avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i a tocar de l'institut Josep Vallverdú. La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per arma blanca i va acabar morint a l'hospital. L'agressor va fugir.

L'Ajuntament de Les Borges Blanques va demanar a la Generalitat i a l'Estat la celebració d'una junta de seguretat local urgent, després dels fets. El consistori apunta la relació entre l'assassí i la delinqüència que s'ha generat en un bloc del municipi on hi ha 12 pisos ocupats per persones conflictives.