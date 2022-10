La Roma és un dels més de 1.000 trasplantats pediàtrics que ha realitzat l'Hospital Vall d'Hebron en 41 anys. És el segon centre hospitalari de tota Espanya que més n'ha fet, després de l'Hospital Universitari La Paz (Madrid). La majoria són trasplantaments renals i hepàtics, però a l'UCI pediàtrica també hi ha infants que esperen un cor.

Els responsables dels trasplantaments destaquen que, darrere d'aquestes operacions, hi ha un equip multidisciplinari . És un procediment coral en què poden arribar a intervenir més de cent professionals de forma directa. Quan hi ha un òrgan disponible, un equip format multidisciplinari es prepara per a l'extracció, sigui al mateix hospital o desplaçant-se a un altre centre. Abans de l'extracció, un cirurgià o especialista confirma la validesa de l'òrgan per ser implantat.

L'hospital va fer el primer trasplantament infantil a Catalunya el 1981 i, des d'aquella operació de ronyó, n'ha fet 1.007: 442 renals, 412 hepàtics, 85 pulmonars i 68 cardíacs . A més, el centre barceloní ha fet 1.450 trasplantaments pediàtrics de progenitors hematopoètics (de moll d'os). En aquestes quatre dècades, Vall d'Hebron ha aconseguit fites que requereixen molta expertesa, com fer un triple trasplantament de cor, fetge i ronyó a una nena o fer sis operacions en 24 hores per primer cop a l'Estat el 2015.

Mirada al futur

El director assistencial de Vall d'Hebron, Antoni Roman, ha afirmat que la seva és una "generació de privilegiats per haver participat en aquesta fase de la història de la Medicina" i ha instat les següents generacions a "volar molt alt".

Supervivències dels diferents trasplantaments

La coordinadora de Programes de Donació i Trasplantament, Teresa Pont, ha assenyalat que aquest miler de trasplantaments són un "èxit social", ja que a darrere hi ha "una societat generosa que confia en el sistema sanitari". També ha fet notar que quan un infant està malalt, ho està "tota la família" i ha indicat que falten "més recursos" per "intentar normalitzar" el procés d'un trasplantament, com que l'escola estigui "preparada".

Entre els reptes de futur, han destacat, hi ha prevenir i millorar el tractament de les malalties que acaben requerint un trasplantament, perquè aquesta operació no sigui necessària. També, reduir els efectes secundaris per millorar la qualitat de vida dels pacients. "Que els nens trasplantats siguin nens", han expressat.