El Tribunal Suprem ha condemnat la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant a pagar una multa de 13.500 euros per un delicte de desobediència greu a l’autoritat en negar-se a respondre les preguntes de Vox en el judici del procés. La fiscalia demanava una pena de quatre mesos de presó i inhabilitació per ser escollida com a càrrec electe durant el temps de condemna.

La sentència conclou que no existeix un “dret general de desobediència suportat per cap disposició constitucional”. En aquest sentit, assegura que la condemna no es fonamenta en el posicionament ideològic de Reguant, sinó en el seu “deure de col·laboració amb la justícia i de respecte al principi d’autoritat i a l’ordre públic”.

En concret, la multa és de 9 mesos amb una quota diària de 50 euros. El tribunal conclou que l’actitud de Reguant ha estat “evident, inequívoca, clara i patent” i nega que es pugui emparar en la llibertat d’expressió o l’objecció de consciència.

Crida a la "lluita antifeixista" El judici va quedar vist per sentència el passat 28 d'agost, i un cop acabat Reguant va afirmar que és "indispensable" articular "la lluita antifeixista", perquè "ja no ens serveixen els avisos d'Itàlia i Suècia, sinó que cal que de manera urgent treballem per combatre el feixisme a tot arreu". La diputada de la CUP ha agraït el suport que ha rebut abans i després del judici per part d'entitats i partits. A les portes del Suprem s'hi ha concentrat companys de la CUP -els diputats al Congrés Mireia Vehí i Albert Botran i diputats al Parlament com Carles Riera o Xavier Pellicer i la portaveu Maria Sirvent- així com d'altres formacions polítiques i entitats. Reguant ha defensat no haver respost perquè "assumir la presència d'aquells que neguen drets fonamentals en un judici era obrir la porta que no hi hagués justícia". "Legitimar aquells que defensen polítiques en contra de la igualtat de gènere, en contra de la igualtat de les persones, això és en el fons anar en contra dels meus principis i valors", ha afirmat durant el judici.