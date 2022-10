Mercabarna esdevindrà la planta fotovoltaica d'autoconsum en coberta més gran de la península Ibèrica. Així ho ha afirmat el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha explicat que l'ajuntament i Mercabarna han acordat la instal·lació d'una planta fotovoltaica d'autoconsum. Emmarcada dins el programa MESBarcelona, tindrà 360.000 metres quadrats i constarà d'una inversió de 12 milions d'euros.

La iniciativa pretén reduir la contaminació mediambiental amb l'estalvi de 6.000 tones d'emissions de CO¿ anuals. Per tirar endavant el projecte, Mercabarna ha acordat reduir l'IPC en els contractes d'arrendament del 2022 i 2023 per als majoristes que cedeixin les seves cobertes per a la instal·lació de plaques. La potència instal·lada serà de 18 MWp, dels quals ja n'hi ha instal·lats 5.