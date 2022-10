420 denúncies diàries per distraccions al volant

A Catalunya es posen 420 denúncies diàries per fer servir el mòbil mentre conduïm. Parlar o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són pràctiques que provoquen 1 de cada 4 accidents amb víctimes. Per això, a partir d'aquesta setmana s'intensifica la vigilància amb una campanya preventiva de control de les distraccions i compliment dels semàfors.

En la darrera campanya preventiva de vigilància centrada en les distraccions al volant realitzada l’abril passat, es van imposar un total de 3.178 sancions, de les quals 2.957 van ser per la manipulació o subjecció del mòbil, el que suposa més de 420 denúncies diàries per l’ús del telèfon en la conducció. Cada any a Catalunya es posen més de 20.000 sancions per manipular dispositius de telefonia mòbil o altres sistemes de comunicació durant la conducció. La pèrdua de punts per aquest motiu ha pujat fins als sis punts.