Actriu, model i escriptora puntera en autoedició. Així és l'autora catalana Lorena Franco, una artista que ha enamorat a les editorials més importants amb els seus èxits de vendes. A 'Punts de vista' ha presentat la seva última novel·la: 'El lugar donde fuimos felices'.

El llibre és un thriller que reflexiona sobre l'assetjament escolar i al tràfic de persones. Gira al voltant de l'assassinat de Blanca, la professora de literatura d'un institut que és trobada morta a la platja amb un tret al davant.

La història se situa a Llafranc, a la Costa Brava. L'autora s'ha basat en aquest poble perquè "és un lloc tan bonic que penses: no pot passar res dolent". A més, és una forma de tornar a les vacances. "Quan llegeixes aquest llibre, viatges a Llafranc, a la platja." reconeix.

La novel·la amaga una aventura romàntica. Lorena Franco assegura que és una forma de "donar llum entre tanta foscor". A més, afirma que "una història d'amor també li dona vidilla i salseo a la novel·la".

Autopublicació

L'actriu i model barcelonina va començar publicant els seus llibres a Amazon. Després d'onze títols i una gran recollida, li van reclamar les grans editorials. "Recomano l'autopublicació. Et permet publicar en tots els formats i et dona molta llibertat creativa", reconeix l'escriptora.

Actualment, és una de les autores més venudes i millor valorades de la plataforma des que el 2016 va sortir a la llum 'La viajera del tiempo'. Una novel·la que va marcar l'inici d'una trilogia de viatges temporals a les que segueixen 'Perdida en el tiempo' i 'La memoria del tiempo'. Des de llavors, cada cop que treu un llibre es converteix en número u en vendes.

“Soc molt dispersa. A vegades escric i, tot i ser conscient del final, deixo que els personatges em sorprenguin.“

L'autora de 'El lugar donde fuimos felices' no descarta que es pugui fer alguna sèrie d'alguna de les seves novel·les. De fet, ella escriu pensant en com seria la ficció: "Jo m'imagino l'escena com si fossin actors rodejats de càmeres. M'ho imagino tot. És una manera molt visual d'escriure"