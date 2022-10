Acabar amb les multes als surfistes

Fer surf a Barcelona amb bandera vermella per mal estat de la mar pot suposar ara una multa d'entre 750 i 1.500 euros però això pot canviar d'aquí a poc. L'Ajuntament té un decret pendent d'aprovar que autoritzarà la pràctica del surf, el windsurf i el paddle surf quan es declari una prealerta o alerta per fort onatge.

El text també diu que els cossos de seguretat podran intervenir excepcionalment per prohibir aquestes activitats si perceben que hi ha un risc greu per la seguretat de les persones. Aquesta última disposició ha aixecat alguns recels entre el col·lectiu i també a la Guàrdia Urbana.