Jordi Puigneró, fora del Govern

Durant els poc més de quatre anys que Jordi Puigneró ha ocupat càrrecs de màxima responsabilitat al Govern, és a dir, com a conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública entre 2018 i 2021, i com a vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori fins aquesta setmana, ha rebut 135 obsequis, segons el registre que es pot consultat al portal de Dades Obertes de la Generalitat.

És una pràctica comuna que els càrrecs del Govern en l'exercici de les seves funcions rebin objectes de cortesia quan fan visites al territori o es reuneixen amb entitats i organitzacions. En el cas de Jordi Puigneró, des del juny de 2018, pocs dies després que assumís la conselleria Polítiques Digitals i Administració Pública, i fins al seu cessament aquesta setmana ha rebut més d'un centenar d'objectes que s'han incorporat al patrimoni de la Generalitat.

Els més habituals han estat llibres, ampolles de vi o d'oli, i petites obres d'art, com litografies, quadres o escultures. Però a la llista d'obsequis també hi apareixen objectes curiosos, com un peluix, diverses corbates, bolígrafs, un regle de bambú i un rètol de xocolata.

Es pot consultar la llista sencera a la següent taula.