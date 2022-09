“Joan Capri és un amor insubstituïble. Per mi és el còmic per excel·lència. La persona que més m'ha fet riure de la meva vida”, aquestes són les paraules que la periodista Mercedes Milá dedica a l’actor a ‘La casa dels còmics'. Milá confessa el seu "amor absolut" cap a l’humorista. La relació entre els dos ve pel pare de la presentadora, José María Milá Camps.

“Capri era un home molt preocupat pels diners“

L’inoblidable "Doctor Caparròs" vivia molt a prop del carrer Ferran, a Barcelona, on el pare de la periodista treballava a una oficina bancària ubicada a la plaça de Sant Jaume. “Capri era un home molt preocupat pels diners”, assegura Mercedes Milá. “Anava pràcticament cada dia a què el meu pare li deixés comptar les pessetes que tenia a veure si coincidien amb la informació que el banc li enviava. I el meu pare, com li agradava tant Capri i hagués fet el que fos per ell, li deia 'Si Joan passa, passa que ho farem junts'”, detalla la presentadora.

Mercedes Milá va aconseguir entrevistar Capri el 1984 al programa ‘Buenas noches’ malgrat que a ell no li agradava sortir a televisió. Realment, l'entrevista no la va aconseguir ella sinó el seu pare que el va convèncer sabent que la tele no li feia gràcia... Després de comptabilitzar monedes cada dia amb ell, suposem que una entrevista amb la seva filla no va ser demanar-li molt, oi?

Mercedes Milá i Joan Capri al programa 'Buenas noches' el 1984 RTVE

Podràs saber més sobre el que ha dit la periodista al programa presentat per Andreu Buenafuente 'La casa dels còmics', que pots veure el diumenge a les 23:30 h per La 1 i a RTVE Play Catalunya.