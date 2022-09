Catalunya és la comunitat amb més punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de tot l'Estat. Amb tot, no són suficients. Espanya només ha instal·lat el 35 % de la infraestructura que recomana la Unió Europea. Una mancança amb la qual es troben cada dia els usuaris de cotxes elèctrics.

El cotxe elèctric té molts avantatges, però el que més preocupa als usuaris d'aquests vehicles és la disponibilitat de carregadors. Bé perquè no n'hi ha suficients, bé perquè sovint estan fora de servei. En tota l'AP7 no n'hi ha cap.

L'associació espanyola de fabricants d'automòbils assegura que Espanya es manté a la cua d'Europa. El segon trimestre del 2022 s'ha alentit el desenvolupament d'electromovilitat. La infraestructura de recàrrega ha crescut, hi ha 15.772 punts de recàrrega d'accés públic, però ens trobem per sota dels 45.000 que serien els necessaris per complir amb els objectius europeus. La majoria són de recàrrega lenta i només el 17% són superiors a 22 kW.