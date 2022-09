L’obra Baby 3.0 que l’escultor Lorenzo Quinn ha instal·lat a Venècia és impressionat. Mesura 7 metres d’alçada i 9 d’amplada. Sense dubte, la seva dimensió cridarà la teva atenció si viatges a la ciutat italiana. Segons explica l’artista a ‘Punts de vista’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, l’escultura parla del renaixement, sobretot, després de la Covid: “Demana un canvi en la forma de viure més sostenible, més coherent amb menys odi i amb més amor.”

“El simbolisme de tota la meva obra sempre és cercar una millora de la humanitat, una esperança cap al futur. Vull que la gent entengui el missatge perquè cada escultura en té un”, apunta Quinn.

Baby 3.0 es va construir en diferents llocs: la pelvis a Àsia i el nadó a Espanya. Les dues parts de l’obra es van ajuntar a Venècia al juliol d’aquest any. L’artista recorda el muntatge de les dues parts com “un moment molt bonic”.

Nous horitzons

Lorenzo Quinn ha instal·lat escultures a prop d’un centenar de països dels cinc continents. Prop de casa, pots veure 'Give and Receive' a Castelldefels i ‘Mirada cap al futur’ a Sitges. “A la zona tinc alguna cosa, però el més rellevant està fora. És una llàstima. M’agradaria tenir coses aquí. El món de l’art aquí està molt parar i les institucions no ajuden. No entenen valor de l’art”, es queixa l’escultor.

'Give and Receive', obra de Lorenzo Quinn a Castelldefels RTVE Catalunya

“Necessito cercar nous horitzons“

Quinn portava treballant vint anys en exclusiva per a una galeria d’art de Londres, però aquest any ha demanat poder crear pel seu compte: “Per a mi és important perquè necessito cercar nous horitzons i, de fet, és l’any que més estic treballant. Estic fent projectes molt grans i moltes exposicions”.